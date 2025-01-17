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В Україні розширили права людей з інвалідністю на працевлаштування: які ключові зміни

Фото: Люди з інвалідністю зможуть працювати без обмежень (GettyImages)
Автор: Владислава Ткаченко

Верховна Рада України ухвалила законопроєкт №5344-д, спрямований на розширення прав людей з інвалідністю на працевлаштування. Це передбачає низку прогресивних змін, які мають наблизити умови праці в Україні до європейських стандартів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство у справах ветеранів.

Основні положення закону:

  • Право на працю без обмежень. Люди з інвалідністю отримують можливість працювати на будь-якій посаді, якщо це не суперечить їхньому стану здоров'я. 
  • Соціальний супровід на робочому місці. Для інтеграції працівників з інвалідністю вводяться послуги соціального супроводу. Це включає допомогу у взаємодії з роботодавцем та колективом, можливість залучення персонального асистента або перекладача жестової мови.
  • Професійна адаптація. Закон сприяє професійній адаптації осіб з інвалідністю шляхом залучення приватних агенцій для працевлаштування, а також фінансування освітніх програм та перепідготовки.
  • Фінансування облаштування робочих місць. Роботодавці отримують можливість фінансування на адаптацію робочих місць для потреб працівників з інвалідністю.
  • Гнучкий підхід для роботодавців. Роботодавці можуть обирати між працевлаштуванням осіб з інвалідністю у межах нормативу або сплатою цільового внеску, який спрямовується до фонду для підтримки працевлаштування людей з інвалідністю.
  • Розвиток соціального підприємництва. Передбачені пільги та компенсації для підприємств, які працевлаштовують визначену кількість людей з інвалідністю. Розширюються критерії створення підприємств трудової інтеграції та захищеного працевлаштування.

Європейський досвід 

Прийняття законопроєкту наближає до європейських стандартів, де понад 50% людей з інвалідністю мають роботу. В Україні, за статистикою, лише близько 16% людей з інвалідністю є працевлаштованими. Нові норми сприятимуть збільшенню цього показника, а також зменшенню соціальної нерівності.

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