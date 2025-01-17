В Україні розширили права людей з інвалідністю на працевлаштування: які ключові зміни

Верховна Рада України ухвалила законопроєкт №5344-д, спрямований на розширення прав людей з інвалідністю на працевлаштування. Це передбачає низку прогресивних змін, які мають наблизити умови праці в Україні до європейських стандартів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство у справах ветеранів.
Основні положення закону:
Прийняття законопроєкту наближає до європейських стандартів, де понад 50% людей з інвалідністю мають роботу. В Україні, за статистикою, лише близько 16% людей з інвалідністю є працевлаштованими. Нові норми сприятимуть збільшенню цього показника, а також зменшенню соціальної нерівності.
Нагадаємо, що в Україні роботодавці можуть отримати компенсацію за облаштування робочих місць для людей з інвалідністю. Програма передбачає виплати до 120 тисяч гривень.