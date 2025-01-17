В Украине расширили права людей с инвалидностью на трудоустройство: какие ключевые изменения

Верховная Рада Украины приняла законопроект №5344-д, направленный на расширение прав людей с инвалидностью на трудоустройство. Это предусматривает ряд прогрессивных изменений, которые должны приблизить условия труда в Украине к европейским стандартам.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство по делам ветеранов.
Основные положения закона:
Принятие законопроекта приближает к европейским стандартам, где более 50% людей с инвалидностью имеют работу. В Украине, по статистике, только около 16% людей с инвалидностью являются трудоустроенными. Новые нормы будут способствовать увеличению этого показателя, а также уменьшению социального неравенства.
Напомним, что в Украине работодатели могут получить компенсацию за обустройство рабочих мест для людей с инвалидностью. Программа предусматривает выплаты до 120 тысяч гривен.