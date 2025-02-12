В Україні розширили перелік інформації, що ставить державну таємницю

За його даними проєкт №11394 підтримали 290 депутатів.

Згідно з законом, до державної таємниці віднесена:

інформація про організацію, зміст, стан і плани забезпечення захисту об’єктів критичної інфраструктури,

інформація про створення матеріально-технічного резерву для реагування на кризові ситуації та ліквідації їх наслідків на об’єктах критичної інфраструктури.

Обґрунтування проєкту

Як зазначається в пояснювальній записці до проєкту, до основних принципів функціонування національної системи захисту критичної інфраструктури належить безпека, захист та охорона інформації з обмеженим доступом.

Водночас на теперішній час стаття 8 закону України "Про державну таємницю" не передбачає можливості віднесення до державної таємниці відомостей про критичну інфраструктуру, а тому такі дані не можуть бути засекречені і охоронятись згідно з вимогами законодавства про державну таємницю.

"Відсутність правових підстав для обмеження зазначених відомостей у доступі… створює загрози до незахищеного обігу та можливого витоку інформації, яка може бути використана на шкоду національній безпеці України", - йдеться в документі.