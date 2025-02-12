В Україні розширили перелік інформації, що ставить державну таємницю

Верховна Рада внесла зміни до статті 8 закону України "Про державну таємницю". Плани захисту критичної інфраструктури засекретили.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на народного депутата Ярослава Железняка в Telegram.
За його даними проєкт №11394 підтримали 290 депутатів.
Згідно з законом, до державної таємниці віднесена:
Як зазначається в пояснювальній записці до проєкту, до основних принципів функціонування національної системи захисту критичної інфраструктури належить безпека, захист та охорона інформації з обмеженим доступом.
Водночас на теперішній час стаття 8 закону України "Про державну таємницю" не передбачає можливості віднесення до державної таємниці відомостей про критичну інфраструктуру, а тому такі дані не можуть бути засекречені і охоронятись згідно з вимогами законодавства про державну таємницю.
"Відсутність правових підстав для обмеження зазначених відомостей у доступі… створює загрози до незахищеного обігу та можливого витоку інформації, яка може бути використана на шкоду національній безпеці України", - йдеться в документі.
Нагадаємо, наприкінці 2024 року прем’єр-міністр Денис Шмигаль сказав, що Кабінет міністрів України спрямував на посилення захисту енергосистеми від обстрілів понад 10 млрд гривень.
Восени 2023 року Державне агентство відновлення та розбудови інфраструктури України повідомило, що енергооб'єкти отримали три рівні захисту: Перший рівень захисту - спорудження габіонів і біг-бегів, другий рівень - це захист від дронів і шахедів, третій рівень - захист від ракет.
Однак за даними МВФ, у січні-жовтні 2024 року серія російських атак на українську енергосистему пошкодила або знищила понад 10 ГВт генерувальних потужностей, що становить близько половини пікового попиту минулої зими.