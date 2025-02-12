В Украине расширили перечень информации, составляющей государственную тайну

Верховная Рада внесла изменения в статью 8 закона Украины "О государственной тайне". Планы защиты критической инфраструктуры засекретили.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на народного депутата Ярослава Железняка в Telegram.
По его данным проект №11394 поддержали 290 депутатов.
Согласно закону, к государственной тайне отнесена:
Как отмечается в пояснительной записке к проекту, к основным принципам функционирования национальной системы защиты критической инфраструктуры относится безопасность, защита и охрана информации с ограниченным доступом.
В то же время в настоящее время статья 8 закона Украины "О государственной тайне" не предусматривает возможности отнесения к государственной тайне сведений о критической инфраструктуре, а потому такие данные не могут быть засекречены и охраняться в соответствии с требованиями законодательства о государственной тайне.
"Отсутствие правовых оснований для ограничения указанных сведений в доступе... создает угрозы к незащищенному обороту и возможной утечке информации, которая может быть использована в ущерб национальной безопасности Украины", - говорится в документе.
Напомним, в конце 2024 года премьер-министр Денис Шмыгаль сказал, что Кабинет министров Украины направил на усиление защиты энергосистемы от обстрелов более 10 млрд гривен.
Осенью 2023 года Государственное агентство восстановления и развития инфраструктуры Украины сообщило, что энергообъекты получили три уровня защиты: Первый уровень защиты - сооружение габионов и биг-бегов, второй уровень - это защита от дронов и шахедов, третий уровень - защита от ракет.
Однако по данным МВФ, в январе-октябре 2024 года серия российских атак на украинскую энергосистему повредила или уничтожила более 10 ГВт генерирующих мощностей, что составляет около половины пикового спроса прошлой зимой.