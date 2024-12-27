Шмигаль назвав суму, що спрямували на захист енергосистеми від обстрілів

Кабінет міністрів України спрямував на посилення захисту енергосистеми від обстрілів понад 10 млрд гривень. Це пріоритетне завдання.

Про це сказав прем’єр-міністр Денис Шмигаль, повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію в Telegram .

Шмигаль повідомив, що у Запоріжжі ознайомилися з енергетичним об'єктом, що був пошкоджений російським ударом

"Енергетична інфраструктура постійно перебуває під російським обстрілом. Особливо страждають прифронтові регіони. Задля мінімізації пошкоджень ми реалізуємо проєкти будівництва систем захисту навколо енергооб’єктів. Це пріоритетне завдання для кожного регіону", - написав прем’єр.

Захист енергооб'єктів

Нагадаємо, восени 2023 року Державне агентство відновлення та розбудови інфраструктури України повідомило, що енергооб'єкти отримали три рівні захисту: Перший рівень захисту - спорудження габіонів і біг-бегів, другий рівень - це захист від дронів і шахедів, третій рівень - захист від ракет.

Однак за даними МВФ, у січні-жовтні 2024 року серія російських атак на українську енергосистему пошкодила або знищила понад 10 ГВт генерувальних потужностей, що становить близько половини пікового попиту минулої зими.

Останній, 13-й удар, по енергетиці України було завдано на Різдво 25 грудня.

Незважаючи на такі значні втрати, ситуація в енергетичному секторі залишалася відносно стабільною до листопада, коли Росія відновила атаки на енергетику.

Як заявили в МВФ, енергетична ситуація цієї зими в Україні буде дуже складною. Дефіцит електроенергії та відключення електроенергії критично залежатимуть від масштабів подальших російських атак і суворості зимового періоду.