ua en ru
Чт, 04 вересня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Суспільство Освіта Гроші Зміни
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

В Україні розширили перелік документів для відстрочки: кого торкнуться зміни

Середа 03 вересня 2025 16:40
UA EN RU
В Україні розширили перелік документів для відстрочки: кого торкнуться зміни Відтепер право на відстрочку можна підтвердити документами НКРЕКП (фото ілюстративне: facebook com OOTCKSP)
Автор: Василина Копитко

Кабмін 27 серпня 2025 року доповнив перелік документів, що підтверджують право на відстрочку. Відповідні зміни внесено до порядку проведення призову громадян на військову службу під час мобілізації.

Про це пише РБК-Україна із посиланням на Урядовий портал.

Що треба знати про зміни

27 серпня 2025 року Уряд ухвалив постанову №1057. Згідно з оновленням, у переліку документів додано уточнення: тепер право на відстрочку може підтверджуватися і документами, виданими головою Національної комісії, що здійснює держрегулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП).

Це стосується державних службовців, які:

  • готують висновки до проєктів нормативно-правових актів та проводять їхню експертизу;
  • забезпечують кібербезпеку, кіберзахист та ІТ-безпеку;
  • займаються розробкою програмного забезпечення, адмініструванням баз даних, впровадженням і підтримкою інформаційно-комунікаційних технологій в органах, що забезпечують діяльність Президента, Верховної Ради та Кабінету Міністрів України.

Таким чином, документи від голови НКРЕКП відтепер також можуть слугувати підставою для відстрочки від мобілізації у визначених законом випадках.

Відстрочка від мобілізації

Нагадаємо, що відстрочку від мобілізації можуть отримати люди з інвалідністю, тимчасово непридатні до служби за висновком ВЛК (відстрочка на -12 місяців з обов’язковим повторним оглядом), а також батьки трьох і більше дітей до 18 років, батьки, які самостійно виховують дітей.

А ще - студенти (денної або дуальної форми) до здобуття першої вищої освіти - до досягнення 24 років, а також аспіранти та докторанти.

Тимчасово отримати відстрочку можуть і працівники критичних підприємств, педагоги і особи, родичі яких загинули на фронті або перебувають у полоні.

Для отримання відстрочки потрібно звернутись до ТЦК та СП, деякі категорії (студенти, багатодітні батьки) можуть її оформити через "Резерв+".

Читайте також про те, що контракт "18-24" планують найближчим часом розширити на інші вікові категорії. Це відбудеться одразу після завершення відповідних експертиз на різних рівнях.

Раніше ми писали про те, що українським чоловікам віком до 22 років дозволили виїзд за кордон. Відповідну постанову ухвалив уряд.

Читайте РБК-Україна в Google News
Мобілізація в Україні Відстрочка
Новини
Путін та Зеленський ще не готові до зустрічі, але "щось має статися", - Трамп
Путін та Зеленський ще не готові до зустрічі, але "щось має статися", - Трамп
Аналітика
Путін посилить обстріли? Чи готова Україна до нових ударів по енергетиці
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Путін посилить обстріли? Чи готова Україна до нових ударів по енергетиці