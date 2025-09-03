В Україні розширили перелік документів для відстрочки: кого торкнуться зміни

Кабмін 27 серпня 2025 року доповнив перелік документів, що підтверджують право на відстрочку. Відповідні зміни внесено до порядку проведення призову громадян на військову службу під час мобілізації.

Про це пише РБК-Україна із посиланням на Урядовий портал .

Що треба знати про зміни

27 серпня 2025 року Уряд ухвалив постанову №1057. Згідно з оновленням, у переліку документів додано уточнення: тепер право на відстрочку може підтверджуватися і документами, виданими головою Національної комісії, що здійснює держрегулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП).

Це стосується державних службовців, які:

готують висновки до проєктів нормативно-правових актів та проводять їхню експертизу;

забезпечують кібербезпеку, кіберзахист та ІТ-безпеку;

займаються розробкою програмного забезпечення, адмініструванням баз даних, впровадженням і підтримкою інформаційно-комунікаційних технологій в органах, що забезпечують діяльність Президента, Верховної Ради та Кабінету Міністрів України.

Таким чином, документи від голови НКРЕКП відтепер також можуть слугувати підставою для відстрочки від мобілізації у визначених законом випадках.

Відстрочка від мобілізації

Нагадаємо, що відстрочку від мобілізації можуть отримати люди з інвалідністю, тимчасово непридатні до служби за висновком ВЛК (відстрочка на -12 місяців з обов’язковим повторним оглядом), а також батьки трьох і більше дітей до 18 років, батьки, які самостійно виховують дітей.

А ще - студенти (денної або дуальної форми) до здобуття першої вищої освіти - до досягнення 24 років, а також аспіранти та докторанти.

Тимчасово отримати відстрочку можуть і працівники критичних підприємств, педагоги і особи, родичі яких загинули на фронті або перебувають у полоні.

Для отримання відстрочки потрібно звернутись до ТЦК та СП, деякі категорії (студенти, багатодітні батьки) можуть її оформити через "Резерв+".