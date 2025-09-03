ua en ru
В Украине расширили перечень документов для отсрочки: кого коснутся изменения

Среда 03 сентября 2025 16:40
В Украине расширили перечень документов для отсрочки: кого коснутся изменения Теперь право на отсрочку можно подтвердить документами НКРЭКУ (фото иллюстративное: facebook com OOTCKSP)
Автор: Василина Копытко

Кабмин 27 августа 2025 года дополнил перечень документов, подтверждающих право на отсрочку. Соответствующие изменения внесены в порядок проведения призыва граждан на военную службу по мобилизации.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на "Урядовий портал".

Что нужно знать об изменениях

27 августа 2025 года Правительство приняло постановление №1057. Согласно обновлению, в перечень документов добавлено уточнение: теперь право на отсрочку может подтверждаться и документами, выданными главой Национальной комиссии, осуществляющей госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ).

Это касается государственных служащих, которые:

  • готовят заключения к проектам нормативно-правовых актов и проводят их экспертизу;
  • обеспечивают кибербезопасность, киберзащиту и ІТ-безопасность;
  • занимаются разработкой программного обеспечения, администрированием баз данных, внедрением и поддержкой информационно-коммуникационных технологий в органах, обеспечивающих деятельность Президента, Верховной Рады и Кабинета Министров Украины.

Таким образом, документы от председателя НКРЭКУ отныне также могут служить основанием для отсрочки от мобилизации в определенных законом случаях.

Отсрочка от мобилизации

Напомним, что отсрочку от мобилизации могут получить люди с инвалидностью, временно непригодные к службе по заключению ВВК (отсрочка на -12 месяцев с обязательным повторным осмотром), а также родители трех и более детей до 18 лет, родители, которые самостоятельно воспитывают детей.

А еще - студенты (дневной или дуальной формы) до получения первого высшего образования - до достижения 24 лет, а также аспиранты и докторанты.

Временно получить отсрочку могут и работники критических предприятий, педагоги и лица, родственники которых погибли на фронте или находятся в плену.

Для получения отсрочки нужно обратиться в ТЦК и СП, некоторые категории (студенты, многодетные родители) могут ее оформить через "Резерв+".

Читайте также о том, что контракт "18-24" планируют в ближайшее время расширить на другие возрастные категории. Это произойдет сразу после завершения соответствующих экспертиз на разных уровнях.

Ранее мы писали о том, что украинским мужчинам в возрасте до 22 лет разрешили выезд за границу. Соответствующее постановление приняло правительство.

