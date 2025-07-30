В Україні розширили "Контракт 18-24": що змінюється для військових

Уряд розширює програму "Контракт 18–24", яка дозволяє українцям добровільно вступати до лав Збройних сил, Нацгвардії та Держприкордонслужби.

За словами Шмигаля, за дорученням президента України Володимира Зеленського запускається новий напрям - контракт для операторів дронів.

Цей формат має окремі умови. Зокрема, служба триватиме два роки.

Що відомо

Перед бойовим застосуванням дронів бійці проходитимуть поетапне навчання:

до 45 днів базової підготовки,

до 60 днів фахової підготовки (термін залежить від наявності сертифікатів),

14 днів адаптаційного курсу.

Як і в основному контракті, держава виплачуватиме захисникам 1 млн грн у три етапи.

Після завершення служби учасники отримають додаткові пільги - зокрема іпотеку під 0%.

Також Кабмін подає до Верховної Ради законопроєкт про відстрочку для тих, хто відслужив за програмою.

Відповідно до нього, військові, які пройшли повний контракт, зможуть отримати 12-місячну відстрочку після досягнення 25 років.