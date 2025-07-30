В Украине расширили "Контракт 18-24": что меняется для военных

Украина запускает отдельное направление военного контракта для операторов дронов в рамках программы "Контракт 18-24". Новый формат предусматривает четкие сроки, специальную подготовку, миллионную выплату.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра обороны Дениса Шмыгаля.
Правительство расширяет программу "Контракт 18-24", которая позволяет украинцам добровольно вступать в ряды Вооруженных сил, Нацгвардии и Госпогранслужбы.
По словам Шмыгаля, по поручению президента Украины Владимира Зеленского запускается новое направление - контракт для операторов дронов.
Этот формат имеет отдельные условия. В частности, служба продлится два года.
Перед боевым применением дронов бойцы будут проходить поэтапное обучение:
Как и в основном контракте, государство будет выплачивать защитникам 1 млн грн в три этапа.
После завершения службы участники получат дополнительные льготы - в частности ипотеку под 0%.
Также Кабмин подает в Верховную Раду законопроект об отсрочке для тех, кто отслужил по программе.
Согласно ему, военные, которые прошли полный контракт, смогут получить 12-месячную отсрочку по достижении 25 лет.
Напомним, в феврале президент Владимир Зеленский объявил о разработке Минобороны специального контракта для граждан в возрасте от 18 до 24 лет. Глава государства акцентировал тогда, что такая инициатива не является мобилизацией, однако представляет собой добровольное контрактное предложение.
Ранее РБК-Украина писало, как подать заявление на участие в программе "Контракт 18-24", какие документы нужны для прохождения военно-врачебной комиссии (ВВК) и какие этапы необходимо пройти для заключения контракта с ВСУ.
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