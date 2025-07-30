В Украине расширили "Контракт 18-24": что меняется для военных

Правительство расширяет программу "Контракт 18-24", которая позволяет украинцам добровольно вступать в ряды Вооруженных сил, Нацгвардии и Госпогранслужбы.

По словам Шмыгаля, по поручению президента Украины Владимира Зеленского запускается новое направление - контракт для операторов дронов.

Этот формат имеет отдельные условия. В частности, служба продлится два года.

Что известно

Перед боевым применением дронов бойцы будут проходить поэтапное обучение:

до 45 дней базовой подготовки,

до 60 дней профессиональной подготовки (срок зависит от наличия сертификатов),

14 дней адаптационного курса.

Как и в основном контракте, государство будет выплачивать защитникам 1 млн грн в три этапа.

После завершения службы участники получат дополнительные льготы - в частности ипотеку под 0%.

Также Кабмин подает в Верховную Раду законопроект об отсрочке для тех, кто отслужил по программе.

Согласно ему, военные, которые прошли полный контракт, смогут получить 12-месячную отсрочку по достижении 25 лет.