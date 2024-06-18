В Україні розширили коло осіб, які можуть отримати виплати в разі загибелі військового

За його словами, уряд ухвалив постанову, яка тепер відповідає всім змінам до законів, що були ухвалені Верховною радою.

Тепер буде розширено коло осіб, які матимуть право на отримання одноразової грошової допомоги.

Фото: Деталі щодо виплат (t.me/oleksiihoncharenko)

"Зокрема право жінок (чоловіків), які проживали з військовослужбовцем без реєстрації шлюбу; онуків військовослужбовця, за умови, якщо батьки померли; дітей, які народилися після смерті військовослужбовця", - написав Гончаренко.

Також був визначений порядок виплат, якщо родич відмовився від виплат і додались випадки, коли виплата грошей не здійснюється.