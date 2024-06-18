UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

В Україні розширили коло осіб, які можуть отримати виплати в разі загибелі військового

Архівне фото: виплати за загиблих військових зможе отримувати онуки (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Браславський

Уряд України вирішив розширити коло осіб, які можуть отримати виплати в разі загибелі військовослужбовця. Крім цього було додано випадки, коли виплата не відбуватиметься.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на нардепа Олексія Гончаренка.

За його словами, уряд ухвалив постанову, яка тепер відповідає всім змінам до законів, що були ухвалені Верховною радою. 

Тепер буде розширено коло осіб, які матимуть право на отримання одноразової грошової допомоги.

Фото: Деталі щодо виплат (t.me/oleksiihoncharenko)

"Зокрема право жінок (чоловіків), які проживали з військовослужбовцем без реєстрації шлюбу; онуків військовослужбовця, за умови, якщо батьки померли; дітей, які народилися після смерті військовослужбовця", - написав Гончаренко.

Також був визначений порядок виплат, якщо родич відмовився від виплат і додались випадки, коли виплата грошей не здійснюється.

Що відомо про виплати

У Міноборони раніше заявляли, що одноразова виплата родичам загиблих військовослужбовців України становить 15 мільйонів гривень.

А в січні уряд змінив порядок виплати грошового забезпечення сім'ям військовослужбовців ЗСУ, які були захоплені в полон або в заручники, зникли безвісти або загинули. Детальніше про зміни можна прочитати за посиланням.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Верховна радаВійна в УкраїніВиплати