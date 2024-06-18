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В Украине расширили круг лиц, которые могут получить выплаты в случае гибели военного

Архивное фото: выплаты за погибших военных сможет получать внуки (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Браславский

Правительство Украины решило расширить круг лиц, которые могут получить выплаты в случае гибели военнослужащего. Кроме этого были добавлены случаи, когда выплата не будет происходить.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на нардепа Алексея Гончаренко.

По его словам, правительство приняло постановление, которое теперь соответствует всем изменениям в законы, которые были приняты Верховной радой. 

Теперь будет расширен круг лиц, которые будут иметь право на получение единовременной денежной помощи.

Фото: Детали о выплатах (t.me/oleksiihoncharenko)

"В частности право женщин (мужчин), которые проживали с военнослужащим без регистрации брака; внуков военнослужащего, при условии, если родители умерли; детей, которые родились после смерти военнослужащего", - написал Гончаренко.

Также был определен порядок выплат, если родственник отказался от выплат и добавились случаи, когда выплата денег не осуществляется.

Что известно о выплатах

В Минобороны ранее заявляли, что единовременная выплата родственникам погибших военнослужащих Украины составляет 15 миллионов гривен.

А в январе правительство изменило порядок выплаты денежного обеспечения семьям военнослужащих ВСУ, которые были захвачены в плен или в заложники, пропали без вести или погибли. Подробнее об изменениях можно прочитать по ссылке.

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