UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новини спорту
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Війна в Україні Зеленський заяви Мирні переговори Дональд Трамп

Україні розширили доступ до розвідданих, військових складів і дали ліцензії на ППО, - Зеленський

Фото: Володимир Зеленський, президент України (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Країни-партнери пообіцяли надати Україні нову допомогу. Зокрема, йдеться про ліцензії на виробництво протиповітряної оборони.

Як передає РБК-Україна, про це президент України Володимир Зеленський заявив на брифінгу.

За словами Зеленського, Україна отримає розширений доступ до розвідувальних даних, відповідних технологій і супутників, які є у європейських колег.

"Далі ми домовилися з деякими лідерами про наш доступ до їхніх складів з боєприпасами. Ми домовилися про ліцензії на виробництво протиповітряної оборони", - додав він.

Президент уточнив, що Україна також працюватиме над отриманням ліцензій на виробництво деяких видів артилерії.

При цьому, як розповів Зеленський, деякі партнери пообіцяли інвестувати у виробництво українських дронів і ракет.

Саміт у Парижі

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський учора, 27 березня, брав участь у саміті "коаліції охочих" у Парижі. Туди приїхала низка лідерів європейських країн.

Після зустрічі глава держави розповів, що партнери ухвалили рішення про інвестиції в оборонне виробництво України. Таким чином, Україна цього року виробить більше безпілотників та іншої зброї.

Уже сьогодні, 28 березня, стало відомо, що Швеція виділила 7 млн євро на розмінування і дрони для України.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир ЗеленськийППОДопомога УкраїніВійськова допомогаВійна в Україні