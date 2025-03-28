Україні розширили доступ до розвідданих, військових складів і дали ліцензії на ППО, - Зеленський

Країни-партнери пообіцяли надати Україні нову допомогу. Зокрема, йдеться про ліцензії на виробництво протиповітряної оборони.
Як передає РБК-Україна, про це президент України Володимир Зеленський заявив на брифінгу.
За словами Зеленського, Україна отримає розширений доступ до розвідувальних даних, відповідних технологій і супутників, які є у європейських колег.
"Далі ми домовилися з деякими лідерами про наш доступ до їхніх складів з боєприпасами. Ми домовилися про ліцензії на виробництво протиповітряної оборони", - додав він.
Президент уточнив, що Україна також працюватиме над отриманням ліцензій на виробництво деяких видів артилерії.
При цьому, як розповів Зеленський, деякі партнери пообіцяли інвестувати у виробництво українських дронів і ракет.
Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський учора, 27 березня, брав участь у саміті "коаліції охочих" у Парижі. Туди приїхала низка лідерів європейських країн.
Після зустрічі глава держави розповів, що партнери ухвалили рішення про інвестиції в оборонне виробництво України. Таким чином, Україна цього року виробить більше безпілотників та іншої зброї.
Уже сьогодні, 28 березня, стало відомо, що Швеція виділила 7 млн євро на розмінування і дрони для України.
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