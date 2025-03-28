Украине расширили доступ к разведанным, военным складам и дали лицензии на ПВО, - Зеленский

По словам Зеленского, Украина получит расширенный доступ к разведывательным данным, соответствующим технологиям и спутникам, которые есть у европейских коллег.

"Далее мы договорились с некоторыми лидерами о нашем доступе к их складам с боеприпасами. Мы договорились о лицензиях на производство противовоздушной обороны", - добавил он.

Президент уточнил, что Украина также будет работать над получением лицензий на производство некоторых видов артиллерии.

При этом, как рассказал Зеленский, некоторые партнеры пообещали инвестировать в производство украинских дронов и ракет.