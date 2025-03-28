Украине расширили доступ к разведанным, военным складам и дали лицензии на ПВО, - Зеленский

Страны-партнеры пообещали предоставить Украине новую помощь. В частности, речь о лицензиях на производство противовоздушной обороны.
Как передает РБК-Украина, об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил на брифинге.
По словам Зеленского, Украина получит расширенный доступ к разведывательным данным, соответствующим технологиям и спутникам, которые есть у европейских коллег.
"Далее мы договорились с некоторыми лидерами о нашем доступе к их складам с боеприпасами. Мы договорились о лицензиях на производство противовоздушной обороны", - добавил он.
Президент уточнил, что Украина также будет работать над получением лицензий на производство некоторых видов артиллерии.
При этом, как рассказал Зеленский, некоторые партнеры пообещали инвестировать в производство украинских дронов и ракет.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский вчера, 27 марта, участвовал в саммите "коалиции желающих" в Париже. Туда приехал ряд лидеров европейских стран.
После встречи глава государства рассказал, что партнеры приняли решения об инвестициях в оборонное производство Украины. Таким образом, Украина в этом году произведет больше беспилотников и другого оружия.
Уже сегодня, 28 марта, стало известно, что Швеция выделила 7 млн евро на разминирование и дроны для Украины.
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