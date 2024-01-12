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В Україні розробляють механізми, щоб протидіяти колаборантам за кордоном

Фото: міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Україна розробляє механізми, щоб протидіяти колаборантам за кордоном. Зокрема, для того, що зрадники не могли легалізуватися за українськими документами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.

Пройшла спеціальна нарада під головуванням міністра з питань реінтеграції Ірини Верещук. Також були присутні представники представництва президента в Крим, Меджлісу кримськотатарського народу, Нацполіції, Державної міграційної служби та Служби безпеки України.

Урядовці зосередили увагу на протидії легалізації за кордоном громадян України, які проживали на окуповуваних територіях і вчиняли злочини. Учасники наради домовилися посилити обмін інформацією між зацікавленими органами для скоординованої роботи.

Також буде створена робоча група, яка працюватиме над удосконаленням законодавства в частині кримінальної відповідальності за колабораційну діяльність. Зокрема, йдеться про розмежування колабораційної діяльності та пособництву агресору.

"Колаборанти шукають можливості виїхати за кордон та легалізуватися, використовуючи українські документи. Маємо всіляко цьому завадити",- зазначила Верещук.

Нагадаємо, нещодавно правоохоронці затримали колаборанта з Херсону, який брав участь в організації "референдуму" РФ під час тимчасової окупації міста.

Також СБУ викрила і затримала зрадницю з Херсона. Жінка  "здавала" українських патріотів за відмову голосувати на псевдовиборах. Їй загрожує до 10 років тюрми з конфіскацією майна.

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Ірина ВерещукколаборантВійна в Україні