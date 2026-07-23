В Україні розробляють КАБи з реактивними двигунами з дальністю у сотні кілометрів

Одразу кілька українських компаній розробляють керовані авіабомби, зокрема й з турбореактивними двигунами, які можна запускати за межами дії ворожої ППО.

Про це заявив бригадний генерал, заступник Головнокомандувача ЗСУ Андрій Лебеденко, повідомляє РБК-Україна з посиланням на " Оборонку ".

"У 2024 році визначили задачу розробити вітчизняні керовані авіабомби. Зараз в Україні 7 виробників. Виросла ціла школа фахівців, які вже вміють робити модулі планування, зокрема з турбореактивними двигунами, що дозволяє збільшити дальність застосування на 100-200 кілометрів", – заявив Лебеденко.

За його словами, платформ для запуску керованих авіабомб вистачає, і вони постійно вдосконалюються. Тому якщо виробники зможуть масштабувати спроможності виробництва, Україна зможе запускати їх більше.

"За минулий рік росіяни застосували більше 60 тисяч бомб. Саме тому ми маємо вирощувати своїх виробників, щоб наростити кількість. Платформи для їх запуску є і вони вдосконалюються. Але ми також дивимось у сторону точності, тому що конкурувати з масовістю запусків РФ важко", – додав заступник Головнокомандувача ЗСУ.

Що відомо про українські КАБи

Раніше РБК-Україна писало про завершення розробки першої української керованої авіабомби під назвою "Вирівнювач". Бомба оснащена бойовою частиною масою близько 250 кілограмів і призначена для ураження цілей у глибокому тилу противника.

Система адаптована для застосування з українських бойових літаків, включно з F-16 і Mirage. При цьому для повноцінного використання потрібна додаткова сертифікація. Зазначається, що "Вирівнювач" використовує сучасні алгоритми наведення, що підвищують точність ураження цілей.

"Вирівнювач" приблизно втричі дешевший за американські аналоги JDAM-ER. На відміну від них, він може застосовуватися в будь-який час доби і за будь-яких погодних умов, а підготовка до використання займає не більше 30 хвилин.