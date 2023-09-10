В Україні розробили ударний FPV-дрон: що про нього відомо

"В Україні розробили ударний FPV-дрон KH-S7", - повідомили в Силах оборони.

Фото: ударний український FPV-дрон KH-S7 (t.me/SJTF_Odes)

За даними військових, дрон почали розробляти ще з літа минулого року. У команду зібралися однодумці, серед яких були інженери та військові, що раніше разом цікавились та роками займалися БПЛА, як хобі.

Заявлено, що FPV-дрон KH-S7 несе штатно корисну вагу в 1 кілограм на відстань 7 км, потужності вистачає і на більше, але є багато умов.

За словами розробників вітчизняного БПЛА, максимально KH-S7 українські військові застосовували на дальності 9,5 кілометрів.

Камера дрона надає оператору якісне зображення та допомагає проводити дорозвідку під час здійснення місії.

Що говорять розробники

“Ми зробили основний акцент на його надійності й потужності, використовуючи лише ТОПові запчастини та системи. Всі складники тут від найкращих виробників світу, з якими у нас прямі контракти. Тож наш дрон - це дійсно "робоча конячка". Хлопцям на передку, принаймні, вже подобається. Найкраще, коли від них отримуєш схвальні відгуки. Це дає натхнення працювати далі”, - каже представник виробника Вадим.

Він зазначає, що їхня компанія отримувала допуск до експлуатації у ЗСУ за пришвидшеною процедурою.

Виробник зараз займається масштабування випуску FPV-дронів KH-S7 для задоволення наявних потреб українського війська.

Представник виробника також зазначив, що для досвідчених операторів безпілотник є дуже легким у керуванні.

Виробництво дронів в Україні

За словами ексміністра оборони Олексія Резнікова, на озброєнні Збройних сил України вже понад 20 нових найменувань дронів українського виробництва.

Він також розповів, що в Україні справжній бум виробництва дронів. Зокрема, через те, що уряду вдалося спростити процедури для розробників та виробників озброєння та військової техніки.

Також Кабінет міністрів виділив цього року 40 мільярдів гривень для інвестицій в українських виробників безпілотників.

Проте міністр цифрової трансформації Михайло Федоров заявив, що Україні буде достатньо дронів лише тоді, коли пройде мінімум 10 років з моменту повернення усіх тимчасово окупованих територій.

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