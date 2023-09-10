В Украине разработали ударный FPV-дрон: что о нем известно

"В Украине разработали ударный FPV-дрон KH-S7", - сообщили в Силах обороны.

Фото: ударный украинский FPV-дрон KH-S7 (t.me/SJTF_Odes)

По данным военных, дрон начали разрабатывать еще с лета прошлого года. В команду собрались единомышленники, среди которых были инженеры и военные, ранее вместе интересовались и годами занимались БПЛА, как хобби.

Заявлено, что FPV-дрон KH-S7 несет штатно полезный вес в 1 килограмм на расстояние 7 км, мощности хватает и на большее, но есть много условий.

По словам разработчиков отечественного БПЛА, максимально KH-S7 украинские военные применяли на дальности 9,5 километров.

Камера дрона предоставляет оператору качественное изображение и помогает проводить доразведку при осуществлении миссии.

Что говорят разработчики

“Мы сделали основной упор на его надежности и мощности, используя только ТОПовые запчасти и системы. Все составляющие здесь от самых лучших производителей мира, с которыми у нас прямые контракты. Так что наш дрон - это действительно "рабочая лошадка". Ребятам на передке, по крайней мере, уже нравится. Лучше всего, когда от них получаешь одобрительные отзывы. Это дает вдохновение работать дальше”, - говорит представитель производителя Вадим.

Он отмечает, что их компания получала допуск к эксплуатации в ВСУ по ускоренной процедуре.

Производитель сейчас занимается масштабированием выпуска FPV-дронов KH-S7 для удовлетворения имеющихся потребностей украинской армии.

Представитель производителя также отметил, что для опытных операторов беспилотник очень легок в управлении.

Производство дронов в Украине.

По словам эксминистра обороны Алексея Резникова, на вооружении Вооруженных сил Украины уже более 20 новых наименований дронов украинского производства.

Он также рассказал, что в Украине настоящий бум производства дронов. В частности, из-за того, что правительству удалось упростить процедуры для разработчиков и производителей вооружения и военной техники.

Также Кабинет Министров выделил в этом году 40 миллиардов гривен для инвестиций в украинских производителей беспилотников.

Однако министр цифровой трансформации Михаил Федоров заявил, что Украине будет достаточно дронов только тогда, когда пройдет минимум 10 лет с момента возвращения всех временно оккупированных территорий.

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