В Україні розробили стратегію політики щодо переселенців до 2025 року

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірини Верещук.

"В поточному році пріоритетом буде тимчасова інтеграція переміщених осіб на нових місцях проживання та підготовка до повернення їх на місця постійного мешкання" - сказала Верещук.

За її словами, на сьогодні в Україні зареєстровано майже 5 млн переселенців, а їх фактична кількість - близько 7 млн осіб. Ще близько 5 млн українців знайшли прихисток за межами країни.

"Уряд розробив Стратегію державної політики внутрішнього переміщення до 2025 року та покроковий план реалізації цієї стратегії", - додала міністр.

Зазначається, що стратегія передбачає 5 цілей: