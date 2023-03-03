Переселенці можуть отримати фінансову допомогу від Норвезької ради: подробиці
Норвезька рада у справах біженців відкрила реєстрацію на отримання грошової допомоги для переселенців і людей, які проживають у районах, постраждалих внаслідок бойових дій.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.
"Сума допомоги становить 6660 грн і виплачуватиметься впродовж 3 місяців по 2220 грн на кожного члена сім’ї, але не більше як на п’ять осіб. У пріоритеті - надання кеш-допомоги найбільш вразливим категоріям населення", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що виплати надходитимуть на банківський рахунок або за допомогою переказу MoneyGram для людей, у яких немає банківського рахунку. Реєстрація триватиме до 20 березня.
Зареєструватися можна в декілька способів:
- надіслати в месенджері WhatsApp повідомлення з текстом "Привіт" на номер: 0 800 609 844;
- для реєстрації через Viber відсканувати QR-код, який розміщений на картинці за посиланням.
Для отримання додаткової інформації звертайтеся за номером гарячої лінії Норвезької ради: 0 800 302 007.
Нагадаємо, що родини внутрішньо переміщених осіб (ВПО), які протягом останнього місяця переїхали до Вінницької, Дніпропетровської, Запорізької, Львівської і Чернівецької областей, можуть отримати фінансову допомогу.
В Україні понад 5 мільйонів внутрішніх переселенців – люди, які залишили домівки, часто не мають ні роботи, ні достатньо засобів до існування. В таких випадках підтримку надають благодійні фонди.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.