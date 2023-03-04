В Украине разработали стратегию политики касательно переселенцев до 2025 года
Правительство Украины разработало Стратегию государственной политики внутреннего перемещения до 2025 года
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирины Верещук.
"В текущем году приоритетом будет временная интеграция перемещенных лиц на новых местах жительства и подготовка к возвращению их на места постоянного проживания", - сказала Верещук.
По ее словам, на сегодня в Украине зарегистрировано почти 5 млн переселенцев, а их фактическое количество - около 7 млн человек. Еще около 5 млн украинцев нашли убежище за пределами страны.
"Правительство разработало Стратегию государственной политики внутреннего перемещения до 2025 года и пошаговый план реализации этой стратегии", - добавила министр.
Отмечается, что стратегия предусматривает 5 целей:
- Содействие адаптации переселенцев на новом месте жительства;
- Интеграция переселенцев в новых общинах;
- Безопасная эвакуация людей из опасных районов, удовлетворение их гуманитарных нужд;
- Усиление способности государства реагировать на вызовы поддержки внутреннего перемещения;
- Поддержка безопасного возвращения в заброшенное место жительства и реинтеграции человека.
Напомним, что Норвежский совет по делам беженцев открыл регистрацию на получение денежной помощи для переселенцев и людей, проживающих в районах, пострадавших в результате боевых действий.
В Украине более 5 миллионов внутренних переселенцев - люди, покинувшие дома, часто не имеют ни работы, ни достаточно средств к существованию. В таких случаях поддержку оказывают благотворительные фонды.
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