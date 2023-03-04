В Украине разработали стратегию политики касательно переселенцев до 2025 года

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирины Верещук.

"В текущем году приоритетом будет временная интеграция перемещенных лиц на новых местах жительства и подготовка к возвращению их на места постоянного проживания", - сказала Верещук.

По ее словам, на сегодня в Украине зарегистрировано почти 5 млн переселенцев, а их фактическое количество - около 7 млн человек. Еще около 5 млн украинцев нашли убежище за пределами страны.

"Правительство разработало Стратегию государственной политики внутреннего перемещения до 2025 года и пошаговый план реализации этой стратегии", - добавила министр.

Отмечается, что стратегия предусматривает 5 целей: