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В Україні розпочало роботу нове відомство: чим воно займатиметься

Україна, Четвер 03 липня 2025 13:59
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В Україні розпочало роботу нове відомство: чим воно займатиметься Фото: Кабмін створив Державне агентство з управління резервами України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

В Україні почало працювати нове державне агентство, яке стежитиме за формуванням і використанням стратегічних запасів країни. Його назва - Державне агентство з управління резервами України (ДАУР).

Про це повідомляє РБК-Україна за посиланням на пресслужбу Мінекономіки.

Це повністю новий орган, створений з нуля. Його роботу координуватиме уряд через першого віцепрем’єра і міністра економіки.

Основна мета - прозоро і ефективно управляти державними матеріальними резервами: накопичувати важливі ресурси та використовувати їх у кризових ситуаціях - під час війни, стихійних лих чи інших надзвичайних подій.

ДАУР уже пройшов реєстрацію, має затверджену структуру і штат. Поки що на роботу призначили 20 держслужбовців - це 30% від усіх передбачених вакансій.

Агентство також контролюватиме, як формуються, зберігаються і оновлюються запаси. Його діяльність фінансуватиметься з держбюджету на 2025 рік.

За словами заступника міністра економіки Віталія Кіндратіва, агентство не має нічого спільного зі старою радянською системою і працюватиме за сучасними принципами.

Уряд також ухвалив рішення про тимчасове покладення виконання обов’язків Голови Державного агентства з управління резервами на Наталію Кінчук.

Реформа системи

Нагадаємо, у 2023 році Верховна рада підтримала проєкт закону про державні резерви. Закон має на меті реформування системи державного матеріального резерву.

Раніше прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що реформа державних резервів необхідна, щоб Україна в будь-який момент часу була забезпечена всіма першочерговими речами.

Як пояснив прем'єр-міністр, попередній держрезерв, який існував з 1991 року, довгий час залишався нащадком радянської системи.

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