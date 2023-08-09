В Україні реформують систему державного резерву: що передбачає закон
Верховна рада підтримала проект закону про державні резерви. За урядовий проект закону проголосували 255 депутатів.
Про це повідомляє РБК-Україна за посиланням на народного депутата Ярослав Железняка в Telegram.
Проект №9079 має на меті реформування діючої на сьогодні системи державного матеріального резерву.
"Чинні засади функціонування державного матеріального резерву, порядок його формування та використання ґрунтуються на застарілих принципах і не враховують сучасних змін у ситуації, в якій перебуває Україна", - йдеться в пояснювальній записці.
Документом передбачається:
- розмежування державного матеріального резерву та мобілізаційного резерву, а також пропонується чітке визначення балансоутримувача як державного матеріального резерву так і балансоутримувачів мобілізаційного резерву;
- передбачити оновлені принципи та напрями формування номенклатури матеріальних цінностей;
- законодавчо закріпити поняття резервування, порядок та критерії відбору резервантів;
- удосконалити порядок проведення освіження матеріальних цінностей;
- передбачити можливість зберігання палива на території країн Європи;
- ввести варіант штрафних санкцій, який надасть змогу посилити відповідальність та дозволить дисциплінувати суб’єктів господарювання;
- встановити, що рішення про застосування фінансових санкцій є виконавчим документом;
- звільнити центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державних резервів від сплати судового збору;
- створити захищену автоматизовану базу даних, відповідно до якої здійснюються зберігання, захист, облік, пошук, узагальнення інформації, та формування звітності, з дотриманням вимог законодавства, яким врегульовано питання доступу до інформації з обмеженим доступом.
У лютому прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що реформа державних резервів необхідна, щоб Україна в будь-який момент часу була забезпечена всіма першочерговими речами.
Як пояснив прем'єр-міністр, попередній держрезерв, який існував з 1991 року, довгий час залишався нащадком радянської системи. Сьогодні ж пропонується докорінно змінити підхід до його роботи.