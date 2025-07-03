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В Украине начало работу новое ведомство: чем оно будет заниматься

Украина, Четверг 03 июля 2025 13:59
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В Украине начало работу новое ведомство: чем оно будет заниматься Фото: Кабмин создал Государственное агентство по управлению резервами Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

В Украине начало работать новое государственное агентство, которое будет следить за формированием и использованием стратегических запасов страны. Его название - Государственное агентство по управлению резервами Украины (ГАУР).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минэкономики.

Это полностью новый орган, созданный с нуля. Его работу будет координировать правительство через первого вице-премьера и министра экономики.

Основная цель - прозрачно и эффективно управлять государственными материальными резервами: накапливать важные ресурсы и использовать их в кризисных ситуациях - во время войны, стихийных бедствий или других чрезвычайных событий.

ГАУР уже прошел регистрацию, имеет утвержденную структуру и штат. Пока на работу назначили 20 госслужащих - это 30% от всех предусмотренных вакансий.

Агентство также будет контролировать, как формируются, хранятся и обновляются запасы. Его деятельность будет финансироваться из госбюджета на 2025 год.

По словам заместителя министра экономики Виталия Киндратива, агентство не имеет ничего общего со старой советской системой и будет работать по современным принципам.

Правительство также приняло решение о временном возложении исполнения обязанностей Председателя Государственного агентства по управлению резервами на Наталью Кинчук.

Реформа системы

Напомним, в 2023 году Верховная рада поддержала проект закона о государственных резервах. Закон имеет целью реформирование системы государственного материального резерва.

Ранее премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что реформа государственных резервов необходима, чтобы Украина в любой момент времени была обеспечена всеми первоочередными вещами.

Как пояснил премьер-министр, предыдущий госрезерв, который существовал с 1991 года, долгое время оставался потомком советской системы.

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