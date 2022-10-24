В Україні розкрили схему вивезення ухилянтів за кордон під виглядом "волонтерів"

"У ході слідчо-оперативних дій у Київській та Черкаській областях затримано шестеро організаторів нелегальних трафіків", - йдеться у повідомленні.

За інформацією СБУ, вони пропонували потенційним призовникам виїхати за кордон під виглядом представників громадських організацій, які займаються перевезенням міжнародної гуманітарної допомоги. Для цього вони оформлювали фальшиві документи та вносили недостовірні відомості до системи "Шлях".

"Вартість таких "послуг" становила від 1,5 до 5,5 тисяч доларів з одного клієнта. Сума залежала від терміновості виїзду і матеріальних можливостей втікача", - пояснили в СБУ.

Трьох жителів Київської області затримали під час передачі частини грошей за підроблені документи. Четвертий фігурант знаходиться за кордоном. Також двох чоловіків вдалося затримати у Черкаській області, які аналогічним методом допомагали ухилянтам покинути територію України. Всім затриманим повідомили про підозру в "організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України".