В Молдову за 10 тысяч долларов. Разоблачена еще одна схема незаконного выезда призывников
Правоохранители разоблачили еще одну незаконную схему выезда мужчин призывного возраста за границу. Мошенники за свои "услуги" требовали 10 тысяч долларов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Киевской городской прокуратуры.
По данным следствия, жители Черновицкой области хотели незаконно переправить через границу с Молдовой мужчину призывного возраста. Дельцов задержали на АЗС в Черновцах во время получения денег.
По данному факту открыли уголовное дело по ч. 3 ст. 332 УК Украины. Организаторам схемы уже объявили подозрение и решается вопрос об избрании мер пресечения в виде содержания под стражей.
Следственные действия проводились работниками Соломенской окружной прокуратуры города Киева.
Напомним, СБУ в Киеве разоблачила "типографию", которая выдавала поддельные справки о непригодности к армии.
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