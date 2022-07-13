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В Молдову за 10 тысяч долларов. Разоблачена еще одна схема незаконного выезда призывников

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Черновцы, Среда 13 июля 2022 13:08
В Молдову за 10 тысяч долларов. Разоблачена еще одна схема незаконного выезда призывников Фото: в Черновцах организовали схему вывоза мужчин за границу (t.me/kyiv_pro_office)
Автор: Наталья Юрченко

Правоохранители разоблачили еще одну незаконную схему выезда мужчин призывного возраста за границу. Мошенники за свои "услуги" требовали 10 тысяч долларов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Киевской городской прокуратуры.

По данным следствия, жители Черновицкой области хотели незаконно переправить через границу с Молдовой мужчину призывного возраста. Дельцов задержали на АЗС в Черновцах во время получения денег.

По данному факту открыли уголовное дело по ч. 3 ст. 332 УК Украины. Организаторам схемы уже объявили подозрение и решается вопрос об избрании мер пресечения в виде содержания под стражей.

Следственные действия проводились работниками Соломенской окружной прокуратуры города Киева.

Напомним, СБУ в Киеве разоблачила "типографию", которая выдавала поддельные справки о непригодности к армии.

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Черновцы мошенническая схема выезд за границу
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