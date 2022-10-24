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15 тисяч доларів з людини. Під Дніпром розкрили схему вивезення ухилянтів за кордон

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Україна, Понеділок 24 жовтня 2022 11:58
15 тисяч доларів з людини. Під Дніпром розкрили схему вивезення ухилянтів за кордон Фото: під Дніпром розкрили схему вивезення ухилянтів за кордон (facebook com/DPSUkraine)
Автор: Наталія Гурковська

У Кривому Розі двоє мешканців організували схему переправлення ухилянтів під видом волонтерів за кордон. Їх затримали та повідомили про підозру.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс генпрокурора.

За даними слідства, двоє мешканців Кривого Рогу організували схему незаконного переправлення через державний кордон чоловіків призовного віку, яким обмежено виїзд під час воєнного стану в Україні.

"За 15 тисяч доларів підозрювані обіцяли виготовити документи, які б дозволили трьом громадянам призовного віку безперешкодно перетнути держкордон як волонтерам", - йдеться в повідомленні.

Вони також обіцяли вплинути на службових осіб для внесення даних про військовозобов’язаних до системи "Шлях". Чоловіків затримано після отримання коштів.

За процесуального керівництва Криворізької центральної окружної прокуратури повідомлено про підозру двом громадянам за фактом організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України та зловживання впливом (ч. 3 ст. 332, ч. 3 ст. 369-2 КК України).

Як повідомлялося, правоохоронці викрили ще одну незаконну схему виїзду чоловіків призовного віку за кордон. Шахраї за свої "послуги" вимагали 10 тисяч доларів.

Нагадаємо, СБУ у Києві викрила "типографію", яка видавала підроблені довідки про непридатність до армії.

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