15 тисяч доларів з людини. Під Дніпром розкрили схему вивезення ухилянтів за кордон

У Кривому Розі двоє мешканців організували схему переправлення ухилянтів під видом волонтерів за кордон. Їх затримали та повідомили про підозру.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс генпрокурора.

За даними слідства, двоє мешканців Кривого Рогу організували схему незаконного переправлення через державний кордон чоловіків призовного віку, яким обмежено виїзд під час воєнного стану в Україні.

"За 15 тисяч доларів підозрювані обіцяли виготовити документи, які б дозволили трьом громадянам призовного віку безперешкодно перетнути держкордон як волонтерам", - йдеться в повідомленні.

Вони також обіцяли вплинути на службових осіб для внесення даних про військовозобов’язаних до системи "Шлях". Чоловіків затримано після отримання коштів.

За процесуального керівництва Криворізької центральної окружної прокуратури повідомлено про підозру двом громадянам за фактом організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України та зловживання впливом (ч. 3 ст. 332, ч. 3 ст. 369-2 КК України).