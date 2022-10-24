В Украине раскрыли схему вывоза уклонистов за границу под видом "волонтеров"

Правоохранители разоблачили шесть человек, причастных к организации незаконного выезда мужчин за границу. Задержания происходили в Киевской и Черкасской областях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу СБУ.

"В ходе следственно-оперативных действий в Киевской и Черкасской областях задержаны шесть организаторов нелегальных трафиков", - говорится в сообщении.

По информации СБУ, они предлагали потенциальным призывникам уехать за границу под видом представителей общественных организаций, занимающихся перевозкой международной гуманитарной помощи. Для этого они оформляли фальшивые документы и вносили недостоверные сведения в систему "Путь".

"Стоимость таких "услуг" составляла от 1,5 до 5,5 тысячи долларов с одного клиента. Сумма зависела от срочности выезда и материальных возможностей беглеца", - пояснили в СБУ.

Трое жителей Киевской области задержаны при передаче части денег за поддельные документы. Четвертый фигурант находится за границей. Также двоих мужчин удалось задержать в Черкасской области, которые аналогичным методом помогали уклоняющимся покинуть территорию Украины. Всем задержанным сообщили о подозрении в "организации незаконной переправки лиц через государственную границу Украины".