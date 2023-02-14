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В Україні у роботу вивели ще блок одної з електростанцій

Фото: в Україні у роботу вивели ще один блок однієї з електростанцій (GettyImages)
Автор: Каріна Левицька

Сьогодні, 14 лютого, в Україні в роботу вивели ще один блок однієї з електростанцій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на гендиректора YASNO Сергія Коваленка у Facebook.

"Черговий день без обмежень. Система працює, дефіцит покривається посиленою роботою ГЕС. Виведений у роботу ще один блок однієї з електростанцій. Водночас продовжуються ремонтні роботи", - заявив Коваленко.

Він додав, що завтра там, де інфраструктура не дає змоги передавати належні обсяги електроенергії, будуть застосовані стабілізаційні графіки.

"На завтра сподіваємося працювати без обмежень генерації. Але про мережеві обмеження забувати не слід", - наголосив гендиректор YASNO.

Нагадаємо, завтра у Києві та низці областей знову не вимикатимуть світло.

Проте голова "Укренерго" Володимир Кудрицький повідомив, що сьогодні ввечері в Одеській та Київській області можливі точкові вимкнення світла.

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