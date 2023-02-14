В Україні у роботу вивели ще блок одної з електростанцій

"Черговий день без обмежень. Система працює, дефіцит покривається посиленою роботою ГЕС. Виведений у роботу ще один блок однієї з електростанцій. Водночас продовжуються ремонтні роботи", - заявив Коваленко.

Він додав, що завтра там, де інфраструктура не дає змоги передавати належні обсяги електроенергії, будуть застосовані стабілізаційні графіки.

"На завтра сподіваємося працювати без обмежень генерації. Але про мережеві обмеження забувати не слід", - наголосив гендиректор YASNO.