В Украине в работу ввели еще блок одной из электростанций

"Очередной день без ограничений. Система работает, дефицит покрывается усиленной работой ГЭС. Выведен в работу еще один блок одной из электростанций. В то же время продолжаются ремонтные работы", - заявил Коваленко.

Он добавил, что завтра там, где инфраструктура не позволяет передавать надлежащие объемы электроэнергии, будут применены стабилизационные графики.

"На завтра надеемся работать без ограничений генерации. Но о сетевых ограничениях забывать не следует", - подчеркнул гендиректор YASNO.