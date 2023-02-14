В Украине в работу ввели еще блок одной из электростанций

Сегодня, 14 февраля, в Украине в работу был выведен еще один блок одной из электростанций.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на гендиректора YASNO Сергея Коваленко в Facebook.
"Очередной день без ограничений. Система работает, дефицит покрывается усиленной работой ГЭС. Выведен в работу еще один блок одной из электростанций. В то же время продолжаются ремонтные работы", - заявил Коваленко.
Он добавил, что завтра там, где инфраструктура не позволяет передавать надлежащие объемы электроэнергии, будут применены стабилизационные графики.
"На завтра надеемся работать без ограничений генерации. Но о сетевых ограничениях забывать не следует", - подчеркнул гендиректор YASNO.
Напомним, завтра в Киеве и ряде областей снова не будут выключать свет.
Однако глава "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий сообщил, что сегодня вечером в Одесской и Киевской области возможны точечные отключения света.
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