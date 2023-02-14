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Без графіків. У Києві та низці областей завтра не вимикатимуть світло

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Вівторок 14 лютого 2023 21:27
Без графіків. У Києві та низці областей завтра не вимикатимуть світло Фото: у Києві та низці областей завтра не вимикатимуть світло (РБК-Україна)
Автор: Тетяна Степанова

У середу, 15 лютого, у низці регіонів України не вимикатимуть електроенергію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДТЕК.

"На наступний день "Укренерго" не надавав обмежень споживання електроенергії. Це дозволяє не відключати завтра світло у Києві, Київській та Дніпропетровській областях", - йдеться в повідомленні.

Однак в ДТЕК зазначили, що внаслідок пошкодження мереж в деяких енерговузлах можливі стабілізаційні відключення за графіком.

Водночас через мережеві обмеженнязавтра в Одеській області діятимуть стабілізаційні відключення. Графік можна дізнатися за посиланням.

Івано-Франківська область завтра також буде ввесь день зі світлом.

"Зважаючи на те, що енергетикам вдалося стабілізувати ситуацію з розподілом електричної енергії, завтра відключень не буде", - повідомила глава ОВА Світлана Онищук.

У Рівненській області 15 лютого також не вимикатимуть світло.

"Друзі, ще один день плануємо пройти без обмежень електропостачання", - написав очільник ОВА Віталій Коваль у Telegram.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло про те, що дефіцит потужності в енергосистемі наразі відсутній. Хоча в Одесі через пошкоджену інфраструктуру все ще діють незначні мережеві обмеження.

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