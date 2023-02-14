У Києві та Одесі сьогодні ввечері можливі точкові вимкнення світла

За словами енергетиків, у зоні ризику сьогодні ввечері Одеська та Київська області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на коментар голови "Укренерго" Володимира Кудрицького в ефірі телемарафону "Єдині новини".

"Обмеження, які все ще можуть бути в деяких регіонах - це, наприклад, Одеса чи Київ, але ці відключення не мають катастрофічного характеру", - заявив Кудрицький.

Зокрема, у зоні ризику наразі перебувають Одеса та Київ. Тут можливі точкові вимкнення світла деяким споживачам.

Загалом ситуація в енергосистемі може ускладнитися у разі нових обстрілів, різкого похолодання або якщо українці перестануть заощаджувати електроенергію.

"Зараз же відновлення енергосистеми йде рекордними темпами, але у деяких регіонах все ще залишаються проблеми", - уточнив він.

І зауважив, що у такому разі відключення світла почнуться знову.