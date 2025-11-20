В Украине резко выросли зарплаты: кто получает более 50 тысяч гривен в месяц
В 2025 году самые высокие медианные зарплаты в Украине традиционно фиксируют в строительной отрасли, где отдельные вакансии предлагают до 60 тыс. гривен в месяц.
Об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на данные OLX Работа за октябрь 2025 года по сравнению с октябрем 2024-го.
Где платят больше всего
Больше всего высокооплачиваемых вакансий - в категории "Строительство и облицовочные работы". Здесь также зафиксирован существенный рост зарплат - от 25% до 43%.
Самые высокие медианные предложения в октябре 2025 года:
- штукатур - 60 тыс. гривен (+20%);
- фасадчик - 58 тыс. гривен (+25%);
- прораб - 50 тыс. гривен (+43%);
- каменщик, маляр - по 48 тыс. гривен (+6% и +32%);
- строитель, плиточник - 45 тыс. гривен (+29%).
В сфере логистики дальнобойщикам предлагают 53 тыс. гривен, что на 5% больше, чем годом ранее.
Зарплаты от 35 до 45 тыс. гривен
Похожий уровень оплаты фиксируют в:
- медицине - стоматологи, 40 тыс. гривен (+33%);
- недвижимости - риелторы и менеджеры по продажам, 40 тыс. гривен;
- на СТО и автомойках:
- автоэлектрик - 40 тыс. гривен (+14%);
- автомаляр - 40 тыс. гривен;
- автослесарь - 38 тыс. гривен (+15%);
- механик - 35 тыс. гривен (+8%).
Также в строительстве зарплаты 35-38 тыс. гривен получают монтажники, сварщики и электрики.
Вакансии от 30 тыс. гривен
Больше всего предложений с зарплатами 30-35 тыс. гривен - в категории "Производство и рабочие специальности":
- токарь, машинист экскаватора - 31 тыс. гривен;
- электрик, механик, технолог, столяр - 30 тыс. гривен.
Рост зарплат в этих специальностях достигает 15-33%, больше всего - у технологов.
В сельском хозяйстве предлагают:
- пилорамщик - 32 тыс. гривен;
- агроном, тракторист - 30 тыс. гривен.
Больше всего высокооплачиваемых вакансий традиционно сосредоточено в строительстве и производственных специальностях. В других отраслях высокие медианные зарплаты встречаются реже, однако в ряде профессий они достигают 35-50 тыс. гривен.
Ранее РБК-Украина рассказывало, что в 2025 году в Украине больше всего выросли зарплаты в творческих, технических и молодежных сферах - рекламе, дизайне, IT, образовании и переводе. Наибольшие скачки зарплат зафиксировали в Черкасской, Житомирской, Ивано-Франковской и Сумской областях, где отдельные показатели выросли на 100-200% и более.
Также мы писали, что часть вакансий от Государственной службы занятости предусматривает бесплатное жилье для работников. Жилье чаще предлагают водителям, грузчикам, швеям, монтажникам, поварам и охранникам.