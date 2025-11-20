ua en ru
Чт, 20 ноября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Общество Образование Деньги Изменения
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Жизнь » Деньги

В Украине резко выросли зарплаты: кто получает более 50 тысяч гривен в месяц

Четверг 20 ноября 2025 06:40
UA EN RU
В Украине резко выросли зарплаты: кто получает более 50 тысяч гривен в месяц Фото: Больше всего высокооплачиваемых профессий предлагают в сфере строительства (freepik.com)
Автор: Татьяна Веремеева

В 2025 году самые высокие медианные зарплаты в Украине традиционно фиксируют в строительной отрасли, где отдельные вакансии предлагают до 60 тыс. гривен в месяц.

Об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на данные OLX Работа за октябрь 2025 года по сравнению с октябрем 2024-го.

Где платят больше всего

Больше всего высокооплачиваемых вакансий - в категории "Строительство и облицовочные работы". Здесь также зафиксирован существенный рост зарплат - от 25% до 43%.

Самые высокие медианные предложения в октябре 2025 года:

  • штукатур - 60 тыс. гривен (+20%);
  • фасадчик - 58 тыс. гривен (+25%);
  • прораб - 50 тыс. гривен (+43%);
  • каменщик, маляр - по 48 тыс. гривен (+6% и +32%);
  • строитель, плиточник - 45 тыс. гривен (+29%).

В сфере логистики дальнобойщикам предлагают 53 тыс. гривен, что на 5% больше, чем годом ранее.

Зарплаты от 35 до 45 тыс. гривен

Похожий уровень оплаты фиксируют в:

  • медицине - стоматологи, 40 тыс. гривен (+33%);
  • недвижимости - риелторы и менеджеры по продажам, 40 тыс. гривен;
  • на СТО и автомойках:
    - автоэлектрик - 40 тыс. гривен (+14%);
    - автомаляр - 40 тыс. гривен;
    - автослесарь - 38 тыс. гривен (+15%);
    - механик - 35 тыс. гривен (+8%).

Также в строительстве зарплаты 35-38 тыс. гривен получают монтажники, сварщики и электрики.

Вакансии от 30 тыс. гривен

Больше всего предложений с зарплатами 30-35 тыс. гривен - в категории "Производство и рабочие специальности":

  • токарь, машинист экскаватора - 31 тыс. гривен;
  • электрик, механик, технолог, столяр - 30 тыс. гривен.

Рост зарплат в этих специальностях достигает 15-33%, больше всего - у технологов.

В сельском хозяйстве предлагают:

  • пилорамщик - 32 тыс. гривен;
  • агроном, тракторист - 30 тыс. гривен.

Больше всего высокооплачиваемых вакансий традиционно сосредоточено в строительстве и производственных специальностях. В других отраслях высокие медианные зарплаты встречаются реже, однако в ряде профессий они достигают 35-50 тыс. гривен.

Ранее РБК-Украина рассказывало, что в 2025 году в Украине больше всего выросли зарплаты в творческих, технических и молодежных сферах - рекламе, дизайне, IT, образовании и переводе. Наибольшие скачки зарплат зафиксировали в Черкасской, Житомирской, Ивано-Франковской и Сумской областях, где отдельные показатели выросли на 100-200% и более.

Также мы писали, что часть вакансий от Государственной службы занятости предусматривает бесплатное жилье для работников. Жилье чаще предлагают водителям, грузчикам, швеям, монтажникам, поварам и охранникам.

Читайте РБК-Украина в Google News
Зарплата в Украине Работа в Украине
Новости
"Мирный план" Уиткоффа и Дмитриева продвигает капитуляцию Украины: СМИ назвали пункты
"Мирный план" Уиткоффа и Дмитриева продвигает капитуляцию Украины: СМИ назвали пункты
Аналитика
"Семь километров пешком под дронами и артой". Как проходит поиск тел погибших на фронте
Богдана Лясковскаяжурналист РБК-Украина "Семь километров пешком под дронами и артой". Как проходит поиск тел погибших на фронте