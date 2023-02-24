Близько 15:50 повітряну тривогу було оголошено у більшості українських областей.

Повітряну тривогу оголошено у Сумській, Чернігівській, Полтавській, Харківській, Кіровоградській, Вінницькій, Дніпропетровській та Донецькій областях. Окрім цього у про небезпеку попереджають жителів Луганської області та Криму.

Чому саме оголошено тривогу - наразі не відомо. Однак українцям радять зберігати спокій та перейти в укриття.

О 16:10 у більшості областейвідмінили сигнал повітряної тривоги.

Фото: в Україні в річницю вторгнення РФ оголосили масштабну повітряну тривогу (alerts.in.ua)