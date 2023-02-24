Около 15:50 воздушная тревога была объявлена в большинстве украинских областей.

Воздушная тревога объявлена в Сумской, Черниговской, Полтавской, Харьковской, Кировоградской, Винницкой, Днепропетровской и Донецкой областях. Кроме этого, об опасности предупреждают жителей Луганской области и Крыма.

Почему именно объявлена тревога - пока неизвестно. Однако украинцам советуют сохранять спокойствие и перейти в укрытие.

В 16:10 в большинстве областей отменили сигнал воздушной тревоги.

Фото: в Украине в годовщину вторжения РФ объявили масштабную воздушную тревогу (alerts.in.ua)