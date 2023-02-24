Сигнал воздушной тревоги был объявлен в большинстве украинских областей в пятницу, 24 февраля 2023 года.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на карту воздушных тревог.
Около 15:50 воздушная тревога была объявлена в большинстве украинских областей.
Воздушная тревога объявлена в Сумской, Черниговской, Полтавской, Харьковской, Кировоградской, Винницкой, Днепропетровской и Донецкой областях. Кроме этого, об опасности предупреждают жителей Луганской области и Крыма.
Почему именно объявлена тревога - пока неизвестно. Однако украинцам советуют сохранять спокойствие и перейти в укрытие.
В 16:10 в большинстве областей отменили сигнал воздушной тревоги.
Фото: в Украине в годовщину вторжения РФ объявили масштабную воздушную тревогу (alerts.in.ua)
Напомним, ранее в разведке сообщили, что российские войска готовятся к ракетному удару на 23-24 февраля. Но отметили, что он будет невелик.
Добавим, недавно в Воздушных силах ВСУ успокоили украинцев, массированной атаки сотнями самолетов российскими войсками на годовщину вторжения не будет.
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