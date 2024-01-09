В Україні рекордний рівень споживання електроенергії: до мешканців звернулися з проханням

В Україні сьогодні, 9 січня, фіксують рекордний рівень споживання електроенергії за весь опалювальний сезон. Мешканців закликали економно використовувати електроприлади.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укренерго".
"Вже зранку диспетчерський центр "Укренерго" фіксує рекордний за цей опалювальний сезон рівень споживання", - йдеться у повідомленні компанії.
Там уточнюють, що енергетики роблять усе можливе, аби уникнути дефіциту у системі без застосування аварійної допомоги від інших держав.
"Тому зараз особливо важливо ощадливо споживати електроенергію", - додали в "Укренерго".
Зокрема, магазини та торгові центри закликали з 09:00 до 19:00 вимкнути вивіски та зменшити яскравість освітлення вітрин.
При цьому побутових споживачів просять перенести використання прасок, електроплит і пилососів на вечірні години після 19:00 та на вихідні. Або не вмикати одночасно кілька потужних електроприладів та на виході з кімнати вимикати світло.
Нагадаємо, останні кілька днів в Україні спостерігаються сильні морози. У деяких регіонах країни температура знизилася до -25 градусів.
При цьому очікується, що вже завтра температура збільшиться, але залишиться мінусовою. Зокрема, до кінця наступного тижня часом сніг морози ослабнуть.
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