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В Украине рекордный уровень потребления электроэнергии: к жителям обратились с просьбой

Фото: в Украине рекордный уровень потребления электроэнергии (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

В Украине сегодня, 9 января, фиксируют рекордный уровень потребления электроэнергии за весь отопительный сезон. Жителей призвали экономно использовать электроприборы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укрэнерго".

"Уже с утра диспетчерский центр "Укрэнерго" фиксирует рекордный за этот отопительный сезон уровень потребления", - сказано в сообщении компании. 

Там уточняют, что энергетики делают все возможное, чтобы избежать дефицита в системе без применения аварийной помощи от других государств. 

"Поэтому сейчас особенно важно экономно потреблять электроэнергию", - добавили в "Укрэнерго". 

В частности, магазины и торговые центры призвали с 09:00 до 19:00 выключить вывески и уменьшить яркость осветления витрин. 

При этом бытовых потребителей просят перенести использование утюгов, электроплит и пылесосов на вечерние часы после 19:00 и на выходные дни. Или не включать одновременно несколько мощных электроприборов и на выходе из комнаты выключать свет. 

Ухудшение погоды в Украине

Напомним, последние несколько дней в Украине наблюдаются сильные морозы. В некоторых регионах страны температура опустилась до -25 градусов. 

При этом ожидается, что уже завтра температура повысится, но останется минусовой. В частности, до конца следующей недели временами снег, морозы ослабеют.

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