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В Україні раніше плану вивели з ремонту черговий блок АЕС

Фото: блок АЕС вивели з ремонту (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Після ремонту до енергомережі України підключено атомний блок однієї з АЕС. Плановий ремонт блока завершили на три дні раніше запланованого терміну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міненерго.

"Наразі блок набирає потужність. Він додасть до енергосистеми 1000 МВт потужності", - йдеться в повідомленні.

За даними прес-служби, це вже другий блок АЕС, на якому атомники цьогоріч провели необхідні ремонтні роботи.

Водночас наразі до планових виходів в ремонт готуються ще кілька блоків. Це критично необхідно, аби забезпечити стабільну та безперебійну роботу усіх 9 атомних блоків протягом опалювального сезону, додали в Міненерго.

Як повідомили в "Укренерго",  протягом доби 28 травня відключення електроенергії в Україні не прогнозуються.

Нагадаємо, 26 травня після планового ремонту було підключено до енергосистеми атомний блок однієї з АЕС.

Дефіцит електроенергії

За даними Міненерго, в результаті російських обстрілів Україна втратила 8 гВт генеруючих потужностей теплової та гідрогенерації.

Через це утворився дефіцит електроенергії та почалися відключення промислових споживачів та населення. Влітку дефіцит буде ще більшим через те, що блоки АЕС підуть на плановий ремонт.

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МіненергоАЕСВідключеня світла