В Украине раньше плана вывели из ремонта очередной блок АЭС

"Пока блок набирает мощность. Он добавит энергосистеме 1000 МВт мощности", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, это уже второй блок АЭС, на котором атомщики провели в этом году необходимые ремонтные работы.

В то же время, к плановым выходам в ремонт готовятся еще несколько блоков. Это критически необходимо, чтобы обеспечить стабильную и бесперебойную работу всех 9 атомных блоков в течение отопительного сезона, добавили в Минэнерго.

Как сообщили в "Укрэнерго", в течение суток 28 мая отключения электроэнергии в Украине не прогнозируются.

Напомним, 26 мая после планового ремонта был подключен к энергосистеме атомный блок одной из АЭС.

Дефицит электроэнергии

По данным Минэнерго, в результате российских обстрелов Украина потеряла 8 гВт генерирующих мощностей тепловой и гидрогенерации.

Поэтому образовался дефицит электроэнергии и начались отключения промышленных потребителей и населения. Летом дефицит будет еще больше из-за того, что блоки АЭС пойдут на плановый ремонт.