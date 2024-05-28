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В Украине раньше плана вывели из ремонта очередной блок АЭС

Фото: блок АЭС вывели из ремонта (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

После ремонта к энергосети Украины подключен атомный блок одной из АЭС. Плановый ремонт блока завершили на три дня раньше запланированного срока.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минэнерго.

"Пока блок набирает мощность. Он добавит энергосистеме 1000 МВт мощности", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, это уже второй блок АЭС, на котором атомщики провели в этом году необходимые ремонтные работы.

В то же время, к плановым выходам в ремонт готовятся еще несколько блоков. Это критически необходимо, чтобы обеспечить стабильную и бесперебойную работу всех 9 атомных блоков в течение отопительного сезона, добавили в Минэнерго.

Как сообщили в "Укрэнерго", в течение суток 28 мая отключения электроэнергии в Украине не прогнозируются.

Напомним, 26 мая после планового ремонта был подключен к энергосистеме атомный блок одной из АЭС.

Дефицит электроэнергии

По данным Минэнерго, в результате российских обстрелов Украина потеряла 8 гВт генерирующих мощностей тепловой и гидрогенерации.

Поэтому образовался дефицит электроэнергии и начались отключения промышленных потребителей и населения. Летом дефицит будет еще больше из-за того, что блоки АЭС пойдут на плановый ремонт.

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МинэнергоАЭСОтключения света