ua en ru
Пн, 27 травня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

В Україні після планового ремонту підключили блок однієї з АЕС

Україна, Понеділок 27 травня 2024 10:53
UA EN RU
В Україні після планового ремонту підключили блок однієї з АЕС Фото: Блок АЕС підключили до енергосистеми (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

У неділю, 26 травня, після планового ремонту підключено до енергосистеми атомний блок однієї з АЕС. Наразі він набирає потужність.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міненерго.

Водночас, як зазначили в прес-службі, готуються до виходу в ремонт ще кілька атомних блоків. Це необхідно для того, аби якісно підготувати блоки до стабільної та безперебійної роботи протягом опалювального сезону.

За даними прес-служби "Укренерго", у понеділок, 27 травня, ліміти на споживання електроенергії діють в усіх регіонах України для промислових та побутових споживачів з 06:00 до 24:00. Диспетчерський центр "Укренерго" щовечора доводить їх до кожного обленерго.

При перевищенні лімітів споживання обленерго можуть застосовувати графіки погодинних відключень. Інформацію, коли саме можуть бути застосовані відключення в регіонах, можна дізнатись в кабінеті споживача, на офіційних сайтах обленерго, а також на їхніх сторінках у соцмережах.

Нагадаємо, в результаті російських обстрілів Україна втратила 8 гВт генеруючих потужностей. Теплова генерація була майже знищена, постраждали й гідроелектростанції.

Крім того, влітку ремонт ідуть АЕС, які виробляють більше половини електроенергії. Через це прогнозується, що дефіцит буде більшим, а відключення електроенергії більш масовими.

Читайте РБК-Україна в Google News
Електроенергія Відключеня світла
NEWS
Вдруге через війну. Коли та на скільки можуть підняти тариф на світло
Вдруге через війну. Коли та на скільки можуть підняти тариф на світло
DAILY
Один в полі воїн. Як ветерани змінюють професію після війни і долають бюрократію
Катерина Гончаровакерівник розділу "Суспільство" Один в полі воїн. Як ветерани змінюють професію після війни і долають бюрократію