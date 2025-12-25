Без України. У Путіна своя версія щодо спільного керування ЗАЕС

Російський диктатор Володимир Путін заявив, що США та Росія нібито обговорюють можливість спільного управління Запорізькою атомною електростанцією без участі України. ЗАЕС з 2022 року окупована Росією.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Путіна на зустрічі з представниками російського бізнесу, диктатора цитує пропагандистське видання "Коммерсант".
Зокрема Путін заявив, що Сполучені Штати нібито висловили зацікавленість у Запорізькій атомній електростанції, як в об'єкті для майнінгу криптовалюти. При цьому участь України в управлінні станцією, заявив диктатор, не передбачається.
Водночас за ініціативи США розглядається можливість постачання електроенергії з окупованої ЗАЕС для України. На станції, за словами диктатора, продовжують працювати українські спеціалісти, але всі вони, стверджує Путін, нібито отримали російські так звані "паспорти".
Зазначимо, що президент Володимир Зеленський говорив, що питання контролю Запорізької атомної електростанції залишається одним із найскладніших пунктів мирного плану США щодо України. Наразі сторони шукають компроміс.
Пропозиція США - Запорізька АЕС буде експлуатуватися спільно трьома країнами - Україна, США, РФ. Але Зеленський вважає цей варіант несправедливим - тому Україна вимагає викинути росіян зі станції. Росія вважає, що зможе експлуатувати станцію самостійно.
Найбільша у Європі АЕС окупована росіянами з березня 2022 року. Росіяни постійно створюють там ризик ядерної аварії та перетворили станцію на військову базу, розмістивши на ЗАЕС техніку та особовий склад. Окупанти неодноразово намагалися підключити станцію до своєї енергомережі, але усі спроби було зірвано.