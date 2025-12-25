Без України. У Путіна своя версія щодо спільного керування ЗАЕС

Зокрема Путін заявив, що Сполучені Штати нібито висловили зацікавленість у Запорізькій атомній електростанції, як в об'єкті для майнінгу криптовалюти. При цьому участь України в управлінні станцією, заявив диктатор, не передбачається.

Водночас за ініціативи США розглядається можливість постачання електроенергії з окупованої ЗАЕС для України. На станції, за словами диктатора, продовжують працювати українські спеціалісти, але всі вони, стверджує Путін, нібито отримали російські так звані "паспорти".