Без Украины. У Путина своя версия относительно совместного управления ЗАЭС

Российский диктатор Владимир Путин заявил, что США и Россия якобы обсуждают возможность совместного управления Запорожской атомной электростанцией без участия Украины. ЗАЭС с 2022 года оккупирована Россией.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Путина на встрече с представителями российского бизнеса, диктатора цитирует пропагандистское издание"Коммерсант".
В частности Путин заявил, что Соединенные Штаты якобы выразили заинтересованность в Запорожской атомной электростанции, как в объекте для майнинга криптовалюты. При этом участие Украины в управлении станцией, заявил диктатор, не предполагается.
В то же время по инициативе США рассматривается возможность поставки электроэнергии с оккупированной ЗАЭС для Украины. На станции, по словам диктатора, продолжают работать украинские специалисты, но все они, утверждает Путин, якобы получили российские так называемые "паспорта".
Отметим, что президент Владимир Зеленский говорил, что вопрос контроля Запорожской атомной электростанции остается одним из самых сложных пунктов мирного плана США в отношении Украины. Сейчас стороны ищут компромисс.
Предложение США - Запорожская АЭС будет эксплуатироваться совместно тремя странами - Украина, США, РФ. Но Зеленский считает этот вариант несправедливым - поэтому Украина требует выбросить россиян со станции. Россия считает, что сможет эксплуатировать станцию самостоятельно.
Крупнейшая в Европе АЭС оккупирована россиянами с марта 2022 года. Россияне постоянно создают там риск ядерной аварии и превратили станцию в военную базу, разместив на ЗАЭС технику и личный состав. Оккупанты неоднократно пытались подключить станцию к своей энергосети, но все попытки были сорваны.