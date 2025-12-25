Без Украины. У Путина своя версия относительно совместного управления ЗАЭС

В частности Путин заявил, что Соединенные Штаты якобы выразили заинтересованность в Запорожской атомной электростанции, как в объекте для майнинга криптовалюты. При этом участие Украины в управлении станцией, заявил диктатор, не предполагается.

В то же время по инициативе США рассматривается возможность поставки электроэнергии с оккупированной ЗАЭС для Украины. На станции, по словам диктатора, продолжают работать украинские специалисты, но все они, утверждает Путин, якобы получили российские так называемые "паспорта".