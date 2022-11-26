UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

В Україні пройшли випробування нових вітчизняних БПЛА: що відомо

Фото: в Україні пройшли випробування нових вітчизняних БПЛА (facebook.com/ukroboronprom)
Автор: Константин Широкун

В Україні успішно провели черговий етап випробувань нових вітчизняних безпілотних літальних апаратів.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Facebook "Укроборонпрому".

Досвідчені БПЛА різних класів розроблені та виготовлені підприємствами концерну "Укроборонпром".

"За дорученням начальника Генерального штабу готуємося до льотних випробувань під дією РЕБ. Погода з одного боку стає проблемою, з іншого - додатковою перевіркою для комплексу. Свого роду краш-тестом", - йдеться у повідомленні.

В "Укроборонпромі" також наголосили, що "Аз відплати" – це не назва, а місія нових безпілотників.

Раніше ми писали, що Люксембург передав Збройним силам України безпілотники Primoco One150. Їх виготовляли у Чехії.

Також повідомлялося, що концерн "Укроборонпром" вже незабаром випустить нові ударні безпілотники для Збройних сил. Вітчизняні БПЛА відрізнятимуться від іранських "Шахедів" багатофункціональністю.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
УкроборонпромВторгнення Росії до Українидрони