В Украине прошли испытания новых отечественных БПЛА: что известно

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook "Укроборонпрома".

Опытные БПЛА разных классов разработаны и изготовлены предприятиями концерна "Укроборонпром".

"По поручению начальника Генерального штаба готовимся к лётным испытаниям под действием РЕБ. Погода с одной стороны становится проблемой, с другой — дополнительной проверкой для комплекса. Своего рода краш-тестом", - говорится в сообщении.

В "Укроборонпроме" также подчеркнули, что "Аз воздам" – это не название, а миссия новых беспилотников.