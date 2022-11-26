Люксембург передав Україні партію безпілотників: подробиці

Люксембург передав Збройним силам України безпілотники Primoco One 150. Їх виготовляли у Чехії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Міністерства оборони Люксембурга, яку приводить Army Recognition.

Міністерство зазначило, що країна передала Україні шість безпілотних літальних апаратів Primoco One 150. Їх було закуплено у рамках військової допомоги українським військовим після вторгнення РФ.

Безпілотник має максимальну злітну масу 150 кг, а час польоту до 15 годин. Загальний діапазон безпілотника сягає до 2000 кілометрів.

Також безпілотник може виконувати зліт і посадку в будь-який час доби, навіть за несприятливих погодних умов.