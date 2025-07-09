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В Україні проводять масштабні обшуки на митницях трьох областей, - джерела

Ілюстративне фото: в Україні проводять масштабні обшуки на митницях трьох областей (ssu.gov.ua)
Автор: Сергій Пишкін, Юлія Акимова

На митницях низки областей України проводяться масштабні обшуки в рамках роботи із недопущенням спроб підриву національної безпеки країни.

Про це РБК-Україна повідомили джерела в правоохоронних органах.

Наразі обшуки проводяться на митницях: 

  • Одеської; 
  • Волинської; 
  • Чернівецької областей. 

До роботи залучені Служба безпеки України (СБУ), Офіс генерального прокурора (ОГП), Національна поліція та Бюро економічної безпеки (БЕБ). 

 

Фото: в Україні проводять масштабні обшуки на митницях трьох областей (джерела)

Як пояснили джерела, обшуки є частиною роботи СБУ із недопущення: 

  • впливу іноземних спецслужб на працівників митниці;
  • запобігання контрабанді зброї та наркотиків, а також інших спроб підриву національної безпеки України.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, як у лютому 2023-го СБУ й Державне бюро розслідувань (ДБР) оголосили про початок масштабної спецоперації під час якої проводились обшуки та перевірки по усій вертикалі митниці. Того ж місяця було викрито "схеми" на митницях у Чернівецькій та Одеській областях.

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