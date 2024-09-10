В Україні провели рідкісну операцію: чоловіку одразу пересадили нирку і серце

Особливість операції

Операцію провели спеціалісти Центру трансплантології Першого медичного об’єднання Львова, врятувавши життя 47-річного львів'янина Віктора Абрашкіна, який 18 років боровся із хронічною нирковою недостатністю та переніс два інфаркти. З моменту проведення операції вже минули 4 місяці й чоловік поступово відновлюється.

"Мені бракувало повітря. Я не міг пройти і метру, не міг навіть спати. Щоночі моя дружина та донька контролювали, чи я дихаю. Це було важко, я вже думав, що це мої останні дні", – розповідає Віктор та говорить, що останні роки його життя були нестерпними.

Керівник Центру трансплантології Максим Овечко розповідає, що така операція стала першою для львівських лікарів. Він зазначає, що медики працювали двома трансплантаційними бригадами: кардіохірурги пересадили серце, а після його успішного запуску лікарі взялися за пересадку нирки. Вона теж запрацювала ще в операційній.

"Ми дуже пишаємося, що ця складна трансплантація пройшла успішно, і тепер наш Центр зможе виконувати такі операції та рятувати більше життів", – говорить Овечко.

Чому потрібно було робити таку операцію

Проблеми зі здоров'ям у чоловіка почалися ще у віці 29 років, коли лікарі діагностували захворювання нирок. Довгий час лікування таблетками допомагало підтримувати його стан, але три роки тому він переніс перший інфаркт, після якого нирки відмовили остаточно. Віктор став повністю залежним від гемодіалізу. Згодом стався другий інфаркт, і стан чоловіка лише погіршувався.

Єдиним шансом на порятунок була трансплантація одразу двох органів – серця та нирки. Однак такі операції виконувалися в Україні лише раз, що позбавляло Віктора надії. Втім, на свій 47-й день народження він отримав дивовижний подарунок – з'явився донор. Дружина привезла чоловіка до лікарні під приводом здачі аналізів, не розказавши реальної цілі поїздки.