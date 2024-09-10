В Україні провели рідкісну операцію: чоловіку одразу пересадили нирку і серце

Вдруге в історії України відбулася унікальна трансплантація – одночасна пересадка серця та нирки одній людині.
РБК-Україна повідомляє про це із посиланням на Перше медичне об'єднання Львова.
Операцію провели спеціалісти Центру трансплантології Першого медичного об’єднання Львова, врятувавши життя 47-річного львів'янина Віктора Абрашкіна, який 18 років боровся із хронічною нирковою недостатністю та переніс два інфаркти. З моменту проведення операції вже минули 4 місяці й чоловік поступово відновлюється.
"Мені бракувало повітря. Я не міг пройти і метру, не міг навіть спати. Щоночі моя дружина та донька контролювали, чи я дихаю. Це було важко, я вже думав, що це мої останні дні", – розповідає Віктор та говорить, що останні роки його життя були нестерпними.
Керівник Центру трансплантології Максим Овечко розповідає, що така операція стала першою для львівських лікарів. Він зазначає, що медики працювали двома трансплантаційними бригадами: кардіохірурги пересадили серце, а після його успішного запуску лікарі взялися за пересадку нирки. Вона теж запрацювала ще в операційній.
"Ми дуже пишаємося, що ця складна трансплантація пройшла успішно, і тепер наш Центр зможе виконувати такі операції та рятувати більше життів", – говорить Овечко.
Проблеми зі здоров'ям у чоловіка почалися ще у віці 29 років, коли лікарі діагностували захворювання нирок. Довгий час лікування таблетками допомагало підтримувати його стан, але три роки тому він переніс перший інфаркт, після якого нирки відмовили остаточно. Віктор став повністю залежним від гемодіалізу. Згодом стався другий інфаркт, і стан чоловіка лише погіршувався.
Єдиним шансом на порятунок була трансплантація одразу двох органів – серця та нирки. Однак такі операції виконувалися в Україні лише раз, що позбавляло Віктора надії. Втім, на свій 47-й день народження він отримав дивовижний подарунок – з'явився донор. Дружина привезла чоловіка до лікарні під приводом здачі аналізів, не розказавши реальної цілі поїздки.
Раніше РБК-Україна розповідало про лікарку-трансплант-координаторку Галину Грановську, яка продовжила рятувати життя навіть після своєї смерті – вона стала доноркою для двох жінок із нирковою недостатністю. Жінка мала вроджену ваду серця і померла після інсульту.
Також ми розповідали, що українці можуть надати прижиттєву згоду на донорство органів у трансплантаційних центрах. Для цього необхідно подати спеціальну заяву, яка дозволяє використовувати анатомічні матеріали після смерті для трансплантації або виготовлення біоімплантатів. Згоду можуть надати лише повнолітні громадяни, при цьому її можна відкликати в будь-який момент.
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