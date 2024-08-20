Сама стала донором. Лікарка врятувала кілька життів після власної смерті

РБК-Україна із посиланням на прес-службу Міністерства охорони здоров'я розповідає, що варто знати про цю історію.

Що відомо про лікарку Галину Грановську

Згідно з інформацією МОЗ, 55-річна лікарка-трансплант-координаторка Галина Грановська продовжила рятувати життя - навіть після власної смерті.

Зазначається, що днями у жінки, яка мала вроджену ваду серця та проблеми із судинами, стався інсульт.

"На жаль, медики не змогли врятувати колегу. Але її донька вирішила, що її мама ще може врятувати життя бодай кількох пацієнтів, і ухвалила рішення про посмертне донорство", - розповіли у відомстві.

Посмертне донорство рятує життя (фото: facebook.com/moz.ukr)

Поліна (донька Грановської) впевнена, що її мати хотіла б цього.

"Я точно знаю, що мама цього хотіла б. Коли її просили про допомогу, вона завжди відгукувалася - чи то вдень, чи вночі. І можливість зробити добру справу наприкінці свого життєвого шляху для неї однозначно була важлива", - розповіла вона.

Галина Грановська (фото: facebook.com/moz.ukr)

Чиї життя було врятовано

У МОЗ уточнили, що рішення доньки Грановської дозволило допомогти одразу двом жінкам, які мали хронічні хвороби нирок термінальної стадії та перебували на гемодіалізі.

"Єдиним шансом на повноцінне життя для них обох була трансплантація донорської нирки", - додали у міністерстві.

Трансплантація донорської нирки врятувала життя двом жінкам (фото: facebook.com/moz.ukr)

Зазначається, що перша реципієнтка - 39-річна жителька Буковини, яка половину свого життя хворіє на пієлонефрит (інфекційне запалення нирок).

Друга - 60-річна жителька Закарпаття, якій чотири роки тому повністю видалили уражені полікістозом нирки (тож жінка жила лише завдяки штучному очищенню крові).

"Жінки вже вдома і щасливі, що нарешті можуть жити без діалізу. Дякуємо лікарям Центра трансплантології Львова за злагоджену роботу та порятунок життів! Світла пам'ять донорці Галині Грановській та безмежна вдячність її доньці за ухвалення непростого рішення, яке дозволило врятувати життя іншим", - підсумували у МОЗ.

Публікація МОЗ України (скриншот: facebook.com/moz.ukr)