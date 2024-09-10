В Украине провели редкую операцию: мужчине сразу пересадили почку и сердце

Особенность операции

Операцию провели специалисты Центра трансплантологии Первого медицинского объединения Львова, и спасли жизнь 47-летнего львовянина Виктора Абрашкина, который 18 лет боролся с хронической почечной недостаточностью и перенес два инфаркта. С момента проведения операции уже прошло 4 месяца и мужчина постепенно восстанавливается.

"Мне не хватало воздуха. Я не мог пройти и метра, не мог даже спать. Каждую ночь моя жена и дочь контролировали, дышу ли я. Это было тяжело, я уже думал, что это мои последние дни", – рассказывает Виктор и говорит, что последние годы его жизни были невыносимыми.

Руководитель Центра трансплантологии Максим Овечко рассказывает, что подобная операция стала первой для львовских врачей. Он отмечает, что медики работали двумя трансплантационными бригадами: кардиохирурги пересадили сердце, а после его успешного запуска врачи принялись за пересадку почки. Она тоже заработала еще в операционной.

"Мы очень гордимся, что эта сложная трансплантация прошла успешно, и теперь наш Центр сможет выполнять такие операции и спасать больше жизней", – говорит Овечко.

Почему нужно было делать такую операцию

Проблемы со здоровьем у мужчины начались еще в возрасте 29 лет, когда врачи диагностировали заболевание почек. Долгое время лечение таблетками помогало поддерживать его состояние, но три года назад он перенес первый инфаркт, после которого почки отказали окончательно. Виктор стал полностью зависим от гемодиализа. Впоследствии произошел второй инфаркт, и состояние мужчины только ухудшалось.

Единственным шансом на спасение была трансплантация сразу двух органов – сердца и почки. Однако такие операции выполнялись в Украине только раз, что лишало Виктора надежды. Впрочем, на свой 47 день рождения он получил удивительный подарок – появился донор. Жена привезла мужчину в больницу под предлогом сдачи анализов, не рассказав о реальной цели поездки.