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Прижиттєва згода на донорство органів: як це працює та куди звертатися

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Україна, Неділя 23 липня 2023 04:56
Прижиттєва згода на донорство органів: як це працює та куди звертатися Фото: українцям пояснили, як стати донором органів (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Українців можуть надати прижиттєву згоду на донорство органів. Це можна зробити у трансплант-центрах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Українського центру трансплант-координації.

Заява на посмертне донорство - це згода на вилучення анатомічних матеріалів з тіла людини для трансплантації або виготовлення біоімплантатів. Стати донором людина може лише після подачі спеціальної заяви. Це може зробили лише повнолітній громадянин.

При цьому людина у будь-який момент може змінити своє рішення та відкликати згоду на донорство.

Як подати згоду?

Для цього потрібно звернутися до трансплант-координатора у будь-який медичний заклад. Адреси всіх центрів трансплантації можна знайти за посиланням.

Заяву можна подати лише у письмовій формі, а людина повинна зробити це особисто. При собі потрібно мати документ, який посвідчує особу.

Важливо, подати прижиттєву згоду на донорство органів чи відкликати її не можна онлайн, для цього потрібно особисто звернутися в центр.

Нагадаємо, раніше ми пояснювали, які тести та аналізи можна здати безкоштовно у сімейного лікаря.

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