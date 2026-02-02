В Україні провели масштабні перевірки через ухилення від мобілізації

За даними слідства, підозрювані використовували фальсифіковані медичні довідки, а також документи про нібито необхідність постійного догляду за родичами з інвалідністю.

Саме на підставі цих паперів вони намагалися отримати відстрочки від мобілізації або достроково припинити військову службу.

Під час перевірок правоохоронці з’ясували, що в низці випадків особи, за якими нібито здійснювався догляд, не мали встановленої інвалідності або не потребували постійної допомоги.

В інших епізодах медичні документи містили недостовірні відомості про стан здоров’я чоловіків призовного віку.

Крім того, встановлено факти, коли військовослужбовці за допомогою фіктивних довідок не лише припиняли службу, а й незаконно отримували державні виплати.

Загалом у межах операції правоохоронці провели 128 обшуків у 20 областях України.

Під час слідчих дій вилучено грошові кошти, мобільні телефони, комп’ютерну техніку, медичні печатки, документацію з ознаками підроблення та чорнові записи.

Дії фігурантів кваліфікують за низкою статей Кримінального кодексу України, зокрема за незаконне переправлення осіб через державний кордон, ухилення від військової служби та мобілізації, самовільне залишення військової частини, підроблення документів і шахрайство.

Санкції окремих статей передбачають до десяти років позбавлення волі.

Фото: в Україні масштабні перевірки через ухилення від мобілізації (/npu.gov.ua)